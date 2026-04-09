Piden al Estado la exención del pago de cuota en casetas de peaje para productores y transportistas agrícolas

Diputados de la 68 Legislatura de Chihuahua, aprobaron el exhorto a la titular del Ejecutivo Estatal para que, implementen a la brevedad esquemas de exención en el pago de cuota en las casetas de peaje de las carreteras del Estado (“Tarifa Cero”), para productores agrícolas, transportistas de productos del campo y vehículos de uso agropecuario, como medida de apoyo directo al sector primario en el estado.

Lo anterior al aprobar el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Óscar Avitia Arellanes, quien expuso que la demanda de exención o tarifa preferencial cero en el pago de casetas para productores y transportistas agrícolas, es una petición histórica y recurrente, planteada en legislaturas anteriores, sin que hasta el momento haya prosperado con medidas claras, concretas y permanentes.

Por otro lado, se aprobó la moción del diputado Arturo Zubía Fernández, la cual se compone de tres resolutivos en pro del campo chihuahuense, que son:

Se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda para que establezca que cualquier esquema de descuento, excepción o tarifa preferencial en caseta de peaje dentro del estado de Chihuahua, deberá otorgarse únicamente a Personas Físicas o Morales que acrediten su calidad de productores del sector primario con actividad en el estado, mediante su inscripción en los padrones oficiales correspondientes o a través de los mecanismos de validación que determine la autoridad competente.

Se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que implementen mecanismos de subsidio, estímulos fiscales o esquemas compensatorios que permitan reducir el costo del diésel utilizado en actividades agropecuarias en beneficio de las y los productores del estado de Chihuahua.

Se exhorta al Gobierno Federal a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que implemente esquemas de descuento o tarifas preferenciales en las casetas de peaje de jurisdicción federal, ubicadas en el estado de Chihuahua, en beneficio de las y los productores del sector agropecuario.

Además, se aprobó la moción del diputado Óscar Avitia Arellanes, en el sentido de que se informe por parte del Gobierno del Estado, el destino de los remanentes del pago de peaje de las casetas estatales.

Finalmente se aprobó la moción del diputado Alfredo Chávez Madrid, para que la Secretaría de Hacienda Federal, elabore un programa emergente al diésel para los agricultores.