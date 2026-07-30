Pide Fiscalía Centro precaución al firmar contratos para autofinanciamientos

– La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales pide a la ciudadanía revisar bien las cláusulas a firmar

– Al menos 8 empresas están bajo investigación por posible delito de fraude

La Fiscalía de Distrito Zona Centro exhorta a la ciudadanía a tener precaución al momento de firmar un contrato con las empresas dedicadas al autofinanciamiento, esto con el objetivo de evitar caer en engaños que afecten su patrimonio.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Janeth Tarango García, recalcó que las personas interesadas en este servicio deben de tomarse el tiempo necesario para leer detalladamente cada una de las cláusulas de los documentos a firmar.

“Lo que suele ocurrir es que el vendedor les dice que les va a entregar el vehículo una vez que hayan pagado determinado número de mensualidades, pero es menor a lo que dice el contrato, y es cuando la gente se molesta o desespera”, explicó la coordinadora.

Recomendó que, ante cualquier duda, es mejor abstenerse de firmar los papeles que los comprometen a realizar los pagos.

“En las denuncias que hemos recibido, hemos detectado que una cosa es lo que les dice el vendedor, y otra, lo que describe el contrato, por eso necesitan leerlo bien antes de firmar”, comentó.

Indicó que, de igual manera, los ciudadanos pueden acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicada en la Calle 25 y Teófilo Borunda, de la colonia Santo Niño, a la Unidad Especializada, en donde se brindará asesoría acerca del historial de la empresa que se pretende contratar.

Tarango García señaló que, actualmente, al menos ocho autofinanciadoras ubicadas en la ciudad de Chihuahua, están bajo investigación debido a irregularidades denunciadas por usuarios.

Al respecto, detalló que se trata de AN Motors, que tiene 20 querellas; Aurex 15, Frontera Movilidad 10, Accesa 11, ADC 100, QL Motors 8, Car Connect 89, y NFC 20.

Como parte de las indagatorias ministeriales se pudo solicitar y obtener una orden de cateo para QL Motors y NFC, en busca de datos de prueba para poder judicializar las demandas, apuntó.

Resaltó que entre un 70 y un 80 por ciento de los casos, se resuelven, ya sea con la entrega del vehículo ofrecido, o con un porcentaje del dinero que se entregó en las mensualidades.