Pide DSPM no generar conclusiones por contenido de narcomantas

Ante la aparición de narcomantas en distintos puntos de la ciudad en el transcurso de este mes, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, señaló que este tipo de mensajes deben ser analizados con labores de inteligencia e investigación, ya que su contenido podría formar parte de estrategias para generar confusión o confrontaciones.

El jefe policiaco explicó que no es posible tomar como ciertos los señalamientos plasmados en las mantas, pues incluso podrían derivar de conflictos internos entre grupos delictivos o buscar atribuir responsabilidades de manera intencional.

Pide no dar por válidos los mensajes

Salas indicó que corresponde a las autoridades realizar un análisis profundo del contenido para evitar que este genere desinformación, incluso al interior de las corporaciones de seguridad.

“Se tienen que analizar también los mensajes para no crear una afectación dentro de las propias corporaciones. Debe hacerse un análisis de inteligencia e investigación, porque también pueden darse eventos dentro de las mismas organizaciones, echándose culpas o realizando otro tipo de acciones”, expresó.

DSPM actúa como primer respondiente

El comisario explicó que la Policía Municipal interviene como primer respondiente cuando se localiza una narcomanta, asegurando el lugar y los indicios para posteriormente coordinarse con la Agencia Estatal de Investigación, instancia encargada de dar seguimiento a las indagatorias.

Agregó que, en casos recientes, también se han realizado detenciones, aunque puntualizó que corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre los avances de las investigaciones.

Destaca actuación profesional de los policías

Julio Salas subrayó que al interior de la corporación se mantiene la instrucción de que todos los indicios sean debidamente documentados, embalados y preservados conforme a los protocolos establecidos.

Afirmó que el trabajo profesional en la cadena de custodia fortalece las investigaciones y contribuye a que las autoridades ministeriales puedan integrar de mejor manera las carpetas correspondientes.