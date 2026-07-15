Aseguran narcomanta en la avenida Fuentes Mares

Otra narcomanta fue localizada en la ciudad. Ahora en las inmediaciones de la avenida Fuentes Mares, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad para atender el reporte y asegurar el mensaje como parte de las investigaciones. Con esta ya sería la tercera que localizan en lo que va del mes.

De acuerdo con información preliminar, el contenido de la manta está dirigido a un hombre identificado como “Edgar Pando”, a quien se le realizan diversos señalamientos y amenazas.



En el texto también se hace referencia a presuntos vínculos con un grupo delictivo conocido como “La Línea”, además de advertir que se difundirá información relacionada con él y otras personas.

Las autoridades precisaron que las expresiones y acusaciones plasmadas en la manta corresponden únicamente al contenido del narcomensaje y no constituyen hechos confirmados por las instancias de procuración de justicia.

Tras el hallazgo, elementos de las diferentes corporaciones implementaron el protocolo correspondiente, retiraron la manta y la aseguraron como indicio para integrarla a la carpeta de investigación.