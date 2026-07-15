Importaciones de gas natural desde EU han aumentado 87% en 10 años

La dependencia hacia el gas natural estadounidense es cada vez mayor y va en aumento, con políticas para administrar la oferta, no para frenarla, dicen expertos, mientras la generación de energía con este hidrocarburo crece y se produce menos gas en el país.

Las importaciones de gas natural por ducto que se realizan en México desde Estados Unidos llevan un promedio de 6,314 millones de pies cúbicos diarios en el 2026, logrando el mayor volumen histórico registrado entre enero y abril, superior en 0.5% al año previo y con un crecimiento de 44% si se comparan con el 2018, antes de que Morena asumiera la presidencia.

Según el último reporte de la Administración de Información Energética (EIA, por su sigla en inglés) del gobierno del país vecino del norte, sus envíos de este hidrocarburo a México han aumentado 87% en una década, ya que en 2016 las exportaciones promediaron 3,373 millones de pies cúbicos diarios, con lo que en volumen se han añadido 2,941 millones de pies cúbicos al día desde entonces.

Así, en los últimos 10 años se registra un aumento anual promedio de 7 por ciento. Apenas en abril pasado se presentó una estrategia centrada en aumentar 2.5 veces la producción nacional del hidrocarburo al 2030, con la quinta parte del gas proveniente de yacimientos de geología compleja que se explotarían con fracking. Después, en mayo, se presentó el plan de gasoductos que contempla una inversión de 140,000 millones de pesos para mantenimiento de las redes de transporte y la puesta en marcha de 13 centrales nuevas de generación de energía mediante ciclo combinado a base de gas natural.

Talía Contreras, investigadora del Natural Resource Gouvernance Institute (NRGI) explicó que la política actual y para los próximos años en materia de gas natural se enfoca más en gestionar la dependencia que existe hacia las importaciones desde Estados Unidos que en reducirla, además de que no existen evaluaciones públicas sobre las propuestas ni se plantean otras opciones o políticas de eficiencia como rutas alternativas.

Según el análisis que elaboró en un seminario del NRGI este martes, reducir los costos del incremento en la demanda de gas natural requiere cambiar la lógica de planeación e inversión del sistema energético nacional; además, responder únicamente con más oferta puede ayudar a administrar ciertos riesgos sin resolver la problemática de dependencia a un solo combustible de fondo que se ha creado en los últimos años.

Para el instituto, enfrentar la problemática requiere cambiar la lógica de planeación e inversión del sistema energético nacional, porque la respuesta predominante ha sido expandir la oferta del hidrocarburo, con más producción e infraestructura para su transporte y más almacenamiento.

“En esta dinámica no se reconocen los riesgos de la dependencia y por lo tanto no se pueden gestionar por completo mientras la inercia produce sólo más dependencia. Por lo tanto es necesario replantear el enfoque por uno de riesgos y de gestión de la demanda de gas”, advirtió la investigadora.

Más generación de CFE, menos producción de Pemex

El principal consumidor de gas natural en México es por mucho la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en mayo de este año produjo 20,189 gigawatts por hora mediante sus plantas de ciclo combinado que funcionan con turbinas que usan el calor tanto de la combustión del gas natural como del vapor de agua que se produce en su interior.

La generación mediante esta tecnología ha aumentado 59% en comparación con el mismo mes del 2016, desde 12,689 gigawatts hora que reportó la empresa entonces. En promedio, los últimos 10 ejercicios ha aumentado 5% año con año la generación mediante esta tecnología por parte de la CFE.

Y según sus reportes, el productor nacional de gas en yacimientos: Petróleos Mexicanos (Pemex) produjo en el promedio de los primeros cinco meses del año 4,876 millones de pies cúbicos diarios de gas, de los cuales únicamente 12%, 619.6 millones de unidades fueron destinados a los ductos del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) y el restante 88% se usó en procesos propios de la petrolera.

En la última década, la producción de gas natural de la estatal incluso se ha reducido en 19% desde los 4,876 millones de pies cúbicos por día extraídos en el promedio entre enero y mayo del 2016.

En contraste con los aumentos en la demanda y la importación, la producción de gas natural de Pemex en la última década ha caído en promedio 2% cada año.