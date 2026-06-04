Pide coordinador del GPPAN a bancada de Morena recibir al alcalde Bonilla para que escuchen proyecto de Poniente 5

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, pidió a su homólogo de Morena y al resto de los diputados morenistas, a que reciban y escuchen al alcalde Marco Bonilla para que revisen el proyecto de Poniente 5.

“Ser muy contundente y pedirle a la bancada de Morena en el Congreso, pedirles que reciban al alcalde Marco Bonilla. Quiero invitar a Morena a que se abra, que escuchen al alcalde, que no odien tanto”, dijo Chávez Madrid.

El líder panista agregó que “queremos ir por más y Bonilla está buscando más. Separemos los temas político-electorales y trabajemos en beneficio de la ciudad. Separemos las agendas”.

Y es que Alfredo Chávez recordó que ese proyecto de Poniente 5, el cual pretende ser una obra que resuelva muchos de los problemas de tráfico el el sector del Periférico De la Juventud, es una obra que beneficiará a los ciudadanos y que para ello se requiere un préstamo que debe ser autorizado por el Congreso, razón por la que llamó a la bancada de Morena a escuchar al alcalde de Chihuahua capital.