Pide Canaco transición responsable a 40 horas de jornada laboral; incrementará la informalidad

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que respalda la transición responsable de la jornada laboral de 40 horas, sin embargo, esta se debe de dar con capacitación y modernización.

“Viene un cambio drástico para cualquier economía y esto generalmente nos preparamos hasta el final y creo que si necesitamos capacitarnos para este tema tan importante y estamos a dos meses y medio para esto y se les reducirá dos horas de trabajo a personas”, comentó.

En este sentido expresó que se espera la preparación, modernización y atención a la productividad, ya que algunos sectores económicos presentarán dificultad para sobrevivir, la mayoría de los comercios deberán tomar una decisión de posibles cierres.

Manifestó que se proyecta una baja de empleos y un incremento en informalidad, asimismo se prevé que algunos dueños puedan llegar a tener sus acuerdos con colaboradores para poder seguir.

A nivel nacional Canaco México llama a la federación a para construir una transición que permita avanzar hacia las 40 horas sin poner en riesgo la generación y permanencia del empleo formal.

“Desde CANACO Chihuahua respaldamos una transición responsable que contemple”:

•Incentivos a la formalidad

•Productividad y capacitación

•Flexibilidad regulada

•Condiciones diferenciadas para las MiPyMEs

•Protección de los empleos y los ingresos

“Queremos mejores condiciones para quienes trabajan, pero también necesitamos cuidar a quienes generan esos empleos.”