Perú: ex presidente Pedro Castillo pide indulto a Balcázar

Ciudad de México. El ex presidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y detenido por intentar disolver el Congreso a fines del 2022, presentó una solicitud formal de indulto presidencial ante el mandatario José María Balcázar, quien cumple condena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo ante el Palacio de Gobierno, reportó el diario peruano El Universo.

“Señor Presidente, solicito tener por presentada esta solicitud de indulto, evaluarla bajo el principio de humanidad y, finalmente, conceder el indulto y la consecuente libertad al suscrito, honrando así la palabra empeñada y escribiendo una página de reconciliación en la historia del Perú”, escribió Pedro Castillo en su carta a Balcázar.

La carta invoca el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución. En este apartado se establece que el presidente de la república tiene la facultad de conceder gracias. Castillo sostiene que su condena responde a una persecución política y no a un proceso justo.

Balcázar presuntamente prometió el indulto a Castillo en la antesala del pleno extraordinario que lo eligió como el sucesor de José Jerí, aunque el mandatario lo ha negado tajantemente.

“Soy una víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”, explicó Castillo, quien a finales de noviembre fue sentenciado en primera instancia a once años y medio de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Sus abogados han defendido desde el inicio que su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022 fue una proclama y que, como nadie se levantó en armas, no debería estar tras los barrotes.

No obstante, un eventual indulto a Castillo no podría ser posible por su situación legal. Según el nuevo reglamento vigente, el indulto es la potestad para perdonar la pena solo a condenados con “sentencia consentida o ejecutoriada”.

Para que un presidente otorgue un indulto, el proceso judicial debe haber concluido de forma definitiva en todas sus instancias. Pedro Castillo no cumple con ese requisito técnico.