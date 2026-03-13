Personal de salud del Hospital de Gineco Obstetricia No. 15 del IMSS Chihuahua se profesionaliza en reanimación neonatal

• Estas jornadas forman parte de las estrategias permanentes de capacitación, orientadas a fortalecer la calidad de los servicios de salud y a garantizar una atención cada vez más humana, profesional y segura para las y los recién nacidos.

Enfermeras y médicos del Hospital de Gineco Obstetricia y del Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, se capacitaron en reanimación neonatal.

De esta manera, reforzaron sus conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la identificación oportuna de complicaciones al nacimiento, así como las técnicas necesarias para brindar una intervención inmediata y efectiva en los primeros minutos de vida del recién nacido.

Este tipo de capacitaciones permite que el personal médico y de enfermería mantenga una preparación constante en situaciones que requieren una respuesta inmediata, contribuyendo así, a mejorar los resultados en la atención neonatal y a brindar mayor tranquilidad a las familias derechohabientes.

La actualización continua del personal es una prioridad para el IMSS, ya que permite consolidar equipos de trabajo altamente preparados y comprometidos con el bienestar de las madres y sus bebés; el curso fue coordinado por la jefatura de Enfermería de esta unidad hospitalaria.

Con acciones como esta, el IMSS en Chihuahua reafirma su compromiso con la formación permanente del personal de salud y con la mejora constante de la atención médica que se brinda a la población derechohabiente, desde los primeros instantes de vida.

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