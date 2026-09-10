Persiste pronóstico de lluvias en la entidad: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población, ante el pronóstico de lluvias puntuales intensas durante los próximos días, en gran parte del territorio chihuahuense.

Dichas condiciones son generadas por el monzón mexicano y una divergencia en altura que se ubica sobre el noroeste del país.

Este jueves se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas y Guazapares.

Serán de dispersas a moderadas en Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa, Guerrero, Maguarichi, Bocoyna, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos, Guachochi y Cuauhtémoc.

Se registrarán con menor intensidad en municipios de las regiones norte, noroeste, sur, suroeste y centro de la entidad.

Además se prevén rachas de hasta 45 kilómetros por hora (km/h) en Ahumada y Buenaventura, y de 35 km/h en Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Temósachic, Matachí, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aldama, Allende, La Cruz, Camargo y Ojinaga.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde en el estado (°C) son: Chihuahua 34, Juárez 35, Janos 31, Madera 26, Temósachic 28, Cuauhtémoc 28, Ojinaga 39, Delicias 35, Camargo 34, Jiménez 33, Parral 31, Bocoyna 24, Chínipas 36, Guachochi 24 y Balleza 23.

La CEPC exhorta a la población a que evite cruzar arroyos, ríos o zonas inundadas con corrientes de agua, mantenerse informada a través de los canales oficiales y utilizar el número 9-1-1 exclusivamente para situaciones que representen un riesgo real.