Un operativo policiaco y una persecución por calles del norte de la ciudad culminaron con la detención de un hombre que fue reportado por presuntamente amenazar a conductores con un arma de fuego, mientras circulaba en estado de ebriedad a bordo de una camioneta Nissan pick up de cuatro puertas.

El reporte inicial se recibió en el cruce de la avenida De las Industrias y avenida Los Nogales, donde testigos señalaron a un sujeto que presuntamente intimidaba a automovilistas con un arma.

Agentes de la Policía Municipal ubicaron la camioneta Nissan pick up blanca y comenzaron la persecución, la cual se extendió por distintos puntos hasta llegar a Granjas del Valle y posteriormente a las calles Rey Francisco Primero y De los Monarcas, en la colonia Villas del Rey.

Durante el recorrido, el conductor terminó impactándose contra una patrulla y un vehículo particular. Tras el choque, descendió de la camioneta e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y asegurado por los elementos municipales.

En el lugar, los agentes aseguraron una réplica de arma corta, así como la camioneta Nissan pick up de cuatro puertas en la que viajaba el sospechoso, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El detenido fue trasladado a la Comandancia, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.