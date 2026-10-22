Pérez Pavía y Héctor Gallardo apoyan a la capilla de Los García

Meoqui, Chih.- Con el propósito de impulsar espacios que fortalezcan la convivencia y la formación de las familias, el diputado Ismael Pérez Pavía, en colaboración con el presidente seccional de Guadalupe Victoria, Héctor Gallardo Carrera, entregó sacos de cemento a la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en la comunidad de Los García, para contribuir a la construcción de salones de uso comunitario.

Este apoyo permitirá avanzar en la creación de espacios destinados a actividades como el catecismo, reuniones y convivencias, con el objetivo de que niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad cuenten con un lugar adecuado para reunirse y participar en actividades que fortalezcan la unión comunitaria.

Pérez Pavía destacó la importancia de trabajar en equipo con las autoridades seccionales y los habitantes para respaldar iniciativas que beneficien directamente a las comunidades y permitan mejorar sus espacios de encuentro.

Con esta entrega, el legislador refrenda su compromiso de mantenerse cercano a las familias meoquense y sumar esfuerzos con las autoridades locales para impulsar acciones que contribuyan al bienestar y la convivencia comunitaria.