Aseguran vapeadores en escuelas ocultos en peluches y fundas de teléfono, señala Educación

Arturo Parga Amado, subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) dijo que en la última reunión que se llevó a cabo para la prevención de violencia en las escuelas se habló sobre los aseguramientos de vapeadores.

El subsecretario dijo que se presentó una muestra de los aseguramientos que realizan, los cuales incluyen métodos como esconder el dispositivo en muñecos de peluches, memorias USB y fundas para teléfonos celulares.

“Es sorprendente, ahí nos dieron muestra de lo que han encontrado en las escuelas donde han estado interviniendo, la creatividad que se tiene para para poder entrar (con vapeadores), hablamos desde monos de peluche, hablamos desde memorias USB, hablamos incluso de fundas de celulares”.

Cada escuela mantiene una bitácora sobre los aseguramientos de vapeadores y a tráves de las jornada de prevención se busca orientar a madres y padres de familia sobre la importancia de revisar que sus hijos no hagan uso de este tipo de aparatos.