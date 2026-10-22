Respalda Rafa Loera aplazar designación de candidato a la alcaldía de Chihuahua; llama a construir unidad y consenso real en el PAN

_El actor panista señaló que es indispensable instalar mesas de diálogo e incluir a todos los grupos antes de tomar definiciones rumbo al 2027._

_Coincidió con el sector del panismo que pide esperar a que se clarifique la situación de César Jáuregui Moreno._

Chihuahua, Chih. – Con el objetivo de garantizar que Acción Nacional llegue fortalecido y con rumbo claro al proceso electoral de 2027, Rafael Loera expresó su respaldo a la propuesta de aplazar la designación de la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua, priorizando antes la construcción de acuerdos y la unidad interna.

Loera subrayó que el partido atraviesa por un momento que exige madurez política y apertura, por lo que consideró indispensable escuchar a todas las voces antes de tomar decisiones definitivas sobre quién encabezará el proyecto en la capital del estado.

“Hasta no estar incluidos todos los grupos y actores políticos, y lograr un consenso real, podremos avanzar hacia una candidatura sólida que nos vislumbre el triunfo en la capital. Hoy lo más importante es construir la unidad, establecer mesas de diálogo, lograr acuerdos de fondo y salir todos fortalecidos como partido”, afirmó.

En ese sentido, Rafa Loera respaldó las expresiones de un amplio sector del panismo que se ha pronunciado por actuar con prudencia, esperando mayor claridad en el panorama político y postergando los tiempos del proceso interno hasta que se esclarezca la situación de César Jáuregui Moreno.

Asimismo, enfatizó que, independientemente del tema jurídico que enfrenta Jáuregui Moreno, la postura y el sentir de la militancia panista deben ser escuchados y tomados en cuenta. Advirtió sobre el riesgo de monopolizar la opinión pública o las decisiones partidistas, señalando que la dirigencia y los liderazgos deben centrarse en atender la situación compleja que atraviesa el PAN al interior.

Finalmente, Rafa Loera hizo un llamado a la prudencia, a la solidaridad interna y a “no hacer leña del árbol caído”, reiterando que la prioridad absoluta en este momento debe ser el diálogo franco y la construcción de un consenso legítimo que le permita a Acción Nacional mantener la competitividad y refrendar la confianza de las y los chihuahuenses en el 2027.