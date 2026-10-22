“Cumplir la ley no es traición, nosotros no nos ocultamos como Morena”: Chávez ante caso César J.

Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que no se ha dado una traición a César J. M. en el PAN. reitera que se da un debido proceso de investigación ya que los panistas no huyen como otros.

En este sentido el diputado local reiteró que el exfiscal enfrenta dos procesos estatal y federal, reitera que las cosas internas del PAN se resuelven dentro del PAN.

“Yo creo que cumplir la ley no es traición, nosotros tenemos una obligación repúblicana, una obligación legal y juramos en la constitución que de ella emana, son validas manifestaciones muchos amigos están ahí, por que a diferencia de Morena nuestras discrepancias internas no las ocultamos por debajo de la alfombra nuestros compañeros tienen toda posibilidad de manifestarse”, comentó.

Hoy se dieron las manifestaciones a favor de César J. M. ya que hoy enfrenta una audiencia estatal vía remota con el exfiscal ya que se encuentra recluido por prisión preventiva en el Altiplano.