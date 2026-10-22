Lleva Municipio charla de salud mental a alumnos de Riberas con campaña “Hablar Salva Vidas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Atención y Prevención a la Salud (IMPAS), visitó el Colegio de Riberas para compartir con estudiantes una charla de salud mental bajo el mensaje “Hablar Salva Vidas” y recordarles que no están solas ni solos y que pedir ayuda es parte del proceso.

Durante la actividad, se destacó la importancia de hablar sobre salud mental, reconocer las emociones y buscar apoyo cuando se atraviesan momentos difíciles.

Como parte de esta jornada, el artista musical Dhanilo compartió su música con las y los estudiantes, sumándose a este mensaje de prevención y acompañamiento.

Asimismo, se recordó a las y los jóvenes que cuentan con la Línea de Atención en Crisis *800 “Hablar Salva Vidas”, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar escucha, orientación y acompañamiento a quienes necesitan hablar sobre lo que sienten.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del IMPAS, continúa acercando estos mensajes a las juventudes, recordándoles que no están solas ni solos y que siempre pueden encontrar a alguien dispuesto a escucharlos.