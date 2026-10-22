Fermín Ordóñez se somete a cirugía para corregir severa obstrucción respiratoria

El político Fermín Ordóñez informó, a través de sus redes sociales, que se sometió a una intervención quirúrgica para corregir un problema severo de obstrucción respiratoria que había postergado durante dos años.

En su publicación, explicó que el padecimiento estaba relacionado con una desviación del tabique nasal, inflamación de cornetes, un espolón nasal y sinusitis, condiciones que afectaban su respiración y que finalmente lo llevaron a tomar la decisión de atender su salud.

Ordóñez expresó su agradecimiento al doctor Jesús Manuel Arriaga Carrera y a la doctora Karla Dávila Ornelas por la atención médica recibida, además de reconocer la calidez y profesionalismo del equipo que lo acompañó durante el proceso.

El político manifestó su confianza en que la cirugía contribuirá significativamente a mejorar su salud y calidad de vida, por lo que dijo estar entusiasmado por completar su recuperación y reincorporarse con energía a sus actividades laborales y políticas.