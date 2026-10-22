Inaugura UACH exposición de la Unión Europea sobre sustentabilidad y futuro verde

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Delegación de la Unión Europea en México inauguraron la exposición fotográfica “Unión Europea: hacia un futuro verde e inclusivo”, una muestra que destaca el impacto positivo de las acciones en favor del medio ambiente y la sustentabilidad en las comunidades.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó la importancia de la internacionalización en la educación superior y señaló que establecer vínculos con organismos multilaterales permite generar alianzas estratégicas para fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad, mediante proyectos de cooperación e intercambio de conocimientos.

Por su parte, Mr. Kevin O’Connell, jefe de la Sección Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea en México, adelantó que se prevé impulsar programas de cooperación con la UACH en el futuro inmediato, particularmente en temas relacionados con la sustentabilidad.

La exposición es resultado del trabajo conjunto entre ambas instituciones, con la participación de organizaciones como Chihuahua Green y Fundación Index. Además de promover la conciencia ambiental, la inauguración representó una oportunidad para establecer acuerdos de colaboración en materia de investigación conjunta, intercambios académicos, práctica docente y difusión de becas.

Como parte de esta iniciativa, la UACH se convirtió en la primera sede de la muestra en México en presentarla de manera simultánea en dos espacios: el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, con fotografías impresas, y el Poliforum Cultural, ubicado en Rectoría, mediante un recorrido digital en tercera dimensión desarrollado por la propia Universidad.

La exposición ha recorrido distintas ciudades del país y, a través de sus imágenes, muestra iniciativas y experiencias orientadas a construir un futuro más sostenible e inclusivo.

A la inauguración asistieron representantes empresariales de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, integrantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno, docentes e investigadores de universidades locales, así como directivos de la UACH.