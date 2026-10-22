Alfredo Chávez expone “prianismo” en aspirantes de Morena

En su intervención en tribunal el diputado panista, Alfredo Chávez Madrid, señaló a la bancada de Morena los errores que han cometido al dar ataques a la mandataria estatal María Eugenia Campos destacando que el prian es el mal de Chihuahua, a lo que le responden.

“De que prian me habla diputada si ya hemos visto que el prian se registró en Morena, me habla del prian que se registr como Hector Ochoa ex priísta, Miguel Riggs a la alcaldía de Chihuahua y no decir del coordinador estatal Cruz Pérez Cuéllar”, comentó.

En este sentido el coordinador de la bancada panista destacó que los problemas nacionales hablan más de una demencia selectiva el tema de Rocha Moya, o el cuestionamiento de Andrea Chávez que ha sido evidente.

Para finalizar destacó que es necesario que se fijen en lo que también queda debiendo la bancada morenista debido a que hay poco resultados a nivel nacional.