¡28 días con la basura en las calles! Exige diputada Xóchitl Contreras al Municipio de Juárez responda a juarenses

La diputada exige al Ayuntamiento resolver la crisis de recolección, transparentar los recursos públicos y aplicar las sanciones correspondientes a la empresa concesionaria.

Ciudad Juárez, Chih.– ¡Mucho gobierno y poca recolección! Mientras las familias juarenses enfrentan calles llenas de basura, malos olores y posibles focos de infección, el Gobierno Municipal sigue sin ofrecer una solución definitiva a una crisis que ya cumple 28 días.

Ante esta situación, la diputada Xóchitl Contreras alzó la voz desde el Congreso del Estado de Chihuahua y exigió al Municipio de Juárez actuar de inmediato, rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante el incumplimiento de Aseo Municipal, S.A. de C.V., empresa encargada de prestar el servicio de recolección en las zonas 3 y 4 de la ciudad, lo que representa a 750,000 ciudadanos, casi la mitad de la población de ciudad Juárez.

“Parece que para el Municipio la basura puede esperar, pero para las familias juarenses no. Ya son 28 días de incumplimiento y lo único que escuchamos es que tengamos paciencia. ¡La paciencia de los ciudadanos no sustituye la obligación de gobernar! Desde el Congreso del Estado estamos exigiendo soluciones, porque Juárez merece resultados, no pretextos.”, señaló la legisladora.

La dimensión del problema es preocupante. De acuerdo con la información expuesta, el servicio concesionado en las zonas 3 y 4 tiene un alcance de más de 750 mil habitantes y alrededor de 220 mil viviendas. En algunos sectores, los vecinos reportan semanas de basura acumulada, malos olores y condiciones que pueden favorecer la proliferación de fauna nociva y riesgos sanitarios. A esto se suma que, según la información presentada, las quejas ante la Dirección de Limpia aumentaron un incremento aproximado del 58 por ciento.

¿Dónde está la solución del Municipio? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Son cuestionamientos legítimos de una ciudadanía que está cansada de esperar mientras el problema continúa creciendo.

Xóchitl Contreras señaló que, mientras el Ayuntamiento ha recurrido a otras empresas y unidades para intentar cubrir las deficiencias, no se ha informado públicamente con suficiente claridad cuánto se ha pagado a la concesionaria desde el inicio de la crisis, qué penalizaciones se han aplicado ni cuándo se restablecerán las tres recolecciones semanales comprometidas.

“Si una empresa incumple un contrato, el Municipio tiene la obligación de exigirle cuentas y aplicar las sanciones que correspondan. No basta con contratar otras unidades para salir del paso. Queremos transparencia sobre los pagos, las penalizaciones y las acciones legales que se están tomando. ¡El dinero de los juarenses debe cuidarse y los contratos públicos deben cumplirse!”, enfatizó.

La legisladora también cuestionó que la comparecencia del director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, anunciada para el 14 de octubre ante la Comisión de Servicios Públicos, no se haya llevado a cabo.

“Anuncian comparecencias y después no suceden; prometen soluciones y la basura sigue acumulándose. ¿Entonces para qué anuncian reuniones si no van a dar la cara? Los juarenses merecen explicaciones claras y funcionarios que asuman su responsabilidad, no anuncios que terminan sin resultados.”, expresó.

La diputada exigió al Ayuntamiento transparentar si suspendió o ajustó los pagos a Aseo Municipal; qué sanciones ha aplicado por las deficiencias del servicio; cuántos camiones permanecen inmovilizados; cuándo se restablecerán las rutas y frecuencias de recolección; qué acciones sanitarias se han implementado en las colonias afectadas, y si contempla iniciar la rescisión o terminación anticipada del contrato DCA/DGSP/162/2023, derivado de la licitación CA-OM-054-2023.

Asimismo, solicitó que se aclare si el Municipio ha requerido apoyo al Gobierno del Estado para enfrentar la contingencia y qué medidas se han tomado para atender las quejas ciudadanas que permanecen pendientes.

La legisladora también recordó que el contrato fue adjudicado durante la administración de Cruz Pérez, quien solicitó licencia el pasado 17 de junio de 2026.

“Cruz Pérez se fue de la Presidencia Municipal, pero el problema que dejó sigue en las calles. Su administración adjudicó y defendió este contrato; hoy, los juarenses necesitan saber qué responsabilidades se están exigiendo y cómo se va a resolver esta crisis. Contratar a otras empresas no elimina la obligación de rendir cuentas ni de actuar conforme a la ley.”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora reiteró que desde el Congreso del Estado continuará alzando la voz por las familias juarenses y exigiendo que el Gobierno Municipal garantice un servicio de recolección eficiente, proteja la salud pública y dé una respuesta inmediata a las colonias afectadas.

“¡Que quede claro: la basura no se recoge con discursos, las colonias no se limpian con promesas y los problemas no se resuelven pidiendo paciencia! Desde el Congreso del Estado exigimos al Municipio de Juárez una solución inmediata, cuentas claras y que se actúe conforme a la ley contra quien haya incumplido. Los juarenses pagan impuestos y merecen servicios públicos a la altura de sus necesidades. ¡Ya basta de excusas: queremos un Juárez limpio!”, concluyó.

Desde el Congreso del Estado, Xóchitl Contreras exige resultados, transparencia y responsabilidades. Ciudad Juárez no puede seguir pagando las consecuencias de un servicio deficiente. ¡Es momento de resolver la crisis de la basura!