Pendientes a Plan B de Reforma Electoral: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla señala que es bueno el rechazo a al Reforma Electoral, además estarán pendientes de cualquier “Plan B” que tenga la 4ta Transformación.

“Lo dijimos varias veces que no era el momento para una reforma electoral y claramente lo que acaba de pasar nos dio la razón o sea, ni siquiera entre la misma bancada de Morena y sus aliados se pusieron de acuerdo”, comentó.

Reitera que no es fácil en varias aristas debido a que hay procesos que le convienen a unos, pero a otros no, por lo cual era complicado crear dicha reforma, lo cual fue su rechazo total.

Luego de que ayer por la tarde el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal anuncio que prepararán un plan B y hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheibaum lo anunció por lo cual se esperará la presentación a lo que el empresariado estará atento a los cambios y como defender la democracia.

“Vamos a estar muy atentos porque sí, ciertamente una preocupación que tenemos es por las leyes secundarias, por las leyes secundarias pueden hacer varias modificaciones que no necesitan mayoría calificada, que casi que con el puro número que tienen el congreso de Morena las pueden sacar, entonces vamos a estar muy pendientes de que no pueda hacer eso”, comentó.