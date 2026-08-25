Paz y seguridad para los sinaloenses, prioridad de la gobernadora interina; revisará gabinete

El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava para ocupar el cargo de gobernadora interina del estado durante una sesión pública extraordinaria, en una votación con 31 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones y tres no ejercieron su voto.

La diputada federal con licencia sustituirá a Rubén Rocha Moya, quien solicitó una nueva licencia temporal con carácter indefinido por más de 30 días el pasado sábado 22 de agosto.

Las fracciones del PRI y PAN votaron en contra de la nueva asignación de Graciela Domínguez, sin embargo, exigieron que gobierne para todos sin fines partidistas y se recupere la confianza para los sinaloenses.

La propuesta de Graciela Domínguez Nava fue presentada y aprobada por los cuatro diputados de la Comisión de Puntos constitucionales Juana Minerva Vázquez González, César Ismael Guerrero Alarcón, Rita Fierro Reyes, Arely Berenice Ruiz López.

Irma Moreno Ovalles, por el grupo parlamentario del PRI estuvo en contra del nombramiento, al considerar que Sinaloa atraviesa una crisis que no termina con el nombramiento interino y se sumara a la denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya, dijo no se puede olvidar lo que está ocurriendo al reprobar que una sociedad tenga violencia, desapariciones, “la realidad en Sinaloa no cambia, con un nuevo nombramiento, porque la realidad es otra”. Adelantó que su facción impulsará un juicio político contra Rocha Moya.

Jorge Antonio González, del grupo parlamentario del PAN se sumó en contra de la propuesta, mencionó que “existe un sistema fallido de gobierno que tiene hundido no solo al país, sino a Sinaloa al referirse que además de la crisis económica, que atraviesa la entidad, también hay crisis política y porque gobernar Sinaloa, exige carácter, independencia, que se despoje de cualquier interés partidista, para que trabaje por todos los ciudadanos, para que recupere la confianza”.



En el recinto parlamentario estuvieron de invitados los presidentes de los partidos de Morena Edgar Barraza, del PAN Wendy Barazaz y PRI, Cesar Emiliano Gerardo, además de ciudadanos que acudieron al Congreso.

Graciela Domínguez pone paz y seguridad como prioridades

La nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava asumió el cargo con el compromiso de trabajar de manera prioritaria por la paz y la seguridad de los sinaloenses, además de mantener una comunicación permanente con los distintos sectores de la sociedad y los medios de comunicación.

Adelantó que posteriormente en un encuentro con medios de comunicación se dará a conocer la forma en que trabajará su administración.

“Vamos a trabajar por la paz”, afirmó al ser cuestionada sobre cuál será el sello de su gobierno.

La gobernadora interina Domínguez Nava sostuvo que escuchará a todos los sectores sociales, incluidos empresarios y organismos, como parte de una estrategia de diálogo y coordinación.

Ante las preguntas sobre si habrá cambios en la estrategia de seguridad o modificaciones en el gabinete estatal, la mandataria evitó adelantar detalles y señaló que posteriormente informará cómo se organizará el gobierno y cuáles serán las acciones que se implementarán.

Cuestionada sobre cómo llegó a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo estatal y quién impulsó su designación, explicó que fue el Congreso del Estado de Sinaloa el que realizó la votación y resolvió su nombramiento.

La gobernadora interina no confirmó cambios en el gabinete ni adelantó quiénes podrían permanecer o salir de la administración estatal.

Señaló que se realizará una revisión y que las decisiones correspondientes serán comunicadas posteriormente.

También fue cuestionada por los reporteros sobre una posible comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como sobre las actividades que desarrollaría durante su primer día al frente del gobierno. La mandataria respondió que se darían a conocer oportunamente las acciones y reuniones previstas.

Foto tomada de https://www.facebook.com/gracieladguezn

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Nacida el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, de 50 años, cuenta con una amplia trayectoria de participación política y social. Egresó de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde cursó la Licenciatura en Sociología entre 1994 y 1998. Posteriormente, se desempeñó como docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Sin embargo, una parte importante de su formación política estuvo vinculada al activismo social y comunitario. Antes de consolidarse en la representación popular, Domínguez Nava participó en causas de relevancia regional, como las luchas del sector pesquero, la defensa de derechohabientes del Infonavit y el acompañamiento a familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Estas experiencias marcaron una trayectoria enfocada en la atención de problemáticas sociales y en el trabajo con comunidades de distintas regiones de Sinaloa.

La carrera política de Graciela Domínguez Nava comenzó formalmente en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militó de 1999 a 2013 y ocupó diversos cargos, entre ellos consejera estatal, delegada nacional y coordinadora parlamentaria durante la LIX Legislatura local.

En 2011 asumió la jefatura de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en Mazatlán.

Tras dejar el PRD en 2013, se incorporó a Morena, partido en el que continuó su carrera política. Fue diputada local durante la LXIII Legislatura, de 2018 a 2021, periodo en el que presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión de Fiscalización.

Su experiencia legislativa la llevó posteriormente a formar parte del gobierno estatal. En noviembre de 2021 fue nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) por Rubén Rocha Moya.

Desde esa responsabilidad participó en las acciones relacionadas con la rehabilitación de planteles escolares afectados tras la pandemia y realizó recorridos por distintas regiones del estado.

Graciela Domínguez Nava dejó la Secretaría de Educación Pública y Cultura en febrero de 2024 para contender por una diputación federal por el Distrito 1, con cabecera en Mazatlán.

Resultó electa con el 71.24% de los votos, de acuerdo con los datos incluidos en su trayectoria política.

Posteriormente, el 17 de junio de 2026 solicitó licencia indefinida como diputada federal para separarse temporalmente de sus funciones legislativas.