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Paul McCartney Lanza su nuevo álbum The Boys of Dungeon Lane

The Boys of Dungeon Lane no es solo el primer álbum en solitario de Paul McCartney en más de cinco años; es una reveladora colección de historias nunca antes contadas, recuerdos personales y algunas canciones de amor de nueva inspiración, de una de las figuras culturalmente más importantes de nuestro tiempo. Dirigiendo la mirada hacia su interior, Paul vuelve a recorrer los años formativos que moldearon tanto su vida como los cimientos mismos de la cultura popular moderna. El álbum es posiblemente el más personal e introspectivo hasta la fecha, con historias inéditas que transportan al oyente al lugar donde todo comenzó. Las nuevas canciones muestran a Paul en un estado de ánimo sincero, vulnerable y reflexivo, escribiendo con una franqueza inusual sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y sus primeras aventuras con George Harrison y John Lennon mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la Beatlemanía. The Boys of Dungeon Lane es la historia antes de LA historia.

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