Inflación afecta las decisiones en Estados Unidos

La economía, la inflación y cómo esas fuerzas podrían afectar la vida de los estadounidenses estuvieron en primer plano durante la última semana. Ir al supermercado o a la gasolinería resulta más doloroso que el año pasado, y el aumento de los costos está influyendo en las decisiones tanto de los hogares como de las empresas.

La inflación, indicador que la Reserva Federal (Fed) vigila de cerca, se aceleró en abril hasta su tasa más alta en tres años, lo que aprieta las finanzas de los ciudadanos comunes y crea desafíos políticos para el presidente estadounidense Donald Trump y los republicanos en el Congreso, con las elecciones de mitad de mandato a sólo cinco meses.

La inflación llegó a 3.8% en abril en comparación con hace un año, informó el Departamento de Comercio el jueves, por encima de 3.5% de marzo y el registro más alto desde mayo de 2023.

En términos mensuales, los precios aumentaron 0.4%, por debajo del salto de 0.7% de marzo, pero aún así más de lo que preferirían quienes combaten la inflación en la Fed.

El informe de inflación mostró que, además de la gasolina, los precios de los alimentos, la ropa y la electricidad también están subiendo, lo que sugiere que la inflación podría estar volviéndose más arraigada.

En tanto, la confianza del consumidor disminuyó ligeramente este mes, un marcado contraste con el alza de las acciones en las bolsas de valores, que se han acercado a niveles récord.

Información tomada de El Universal