Embarazada de gemelos entre las personas lesionadas en accidente carretero donde falleció Marco Licón

Tras el percance ocurrido este domingo a la altura del kilómetro 121, en el momento en que el funcionario estatal de la JMAS de Ciudad Juárez, Marco Licón se dirigía de regreso hacia la frontera tras cumplir con actividades partidistas en la capital del estado, se informó que el fatal accidente dejó como saldo dos fallecidos y cinco lesionados, de los cuales se supo, algunos fueron trasladados con apoyo de helicópteros.

Además de Licón Barraza, la segunda víctima mortal fue identificada como Adrián M. de 50 años, quien viajaba con su familia en otra camioneta involucrada en el accidente. Se brindó atención médica a cinco personas que resultaron con lesiones.

Fue Alejandra C. de 23 años, originaria de Nuevo México, con un embarazo gemelar de 5 meses quien fue trasladada a un nosocomio en helicóptero. Se mencionó que la joven fue proyectada del vehículo durante la volcadura, y presentó un estado de desorientación.