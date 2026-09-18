Paternidad también debe asumirse como una responsabilidad compartida: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla, destacó la necesidad de seguir fortaleciendo los valores familiares y reconoció la importancia de que la paternidad tenga el mismo reconocimiento dentro de las responsabilidades de crianza.

Al referirse a las acciones impulsadas desde el Congreso del Estado en torno a la familia, Bonilla consideró positivo que se ponga atención tanto en la maternidad como en la paternidad, al señalar que el cuidado y formación de los hijos no corresponde exclusivamente a las madres.

“Para mí es muy importante el tema del fortalecimiento a los valores de la familia”, afirmó el presidente municipal.

Bonilla sostuvo que la participación conjunta de madres y padres favorece directamente a los menores y fortalece el núcleo familiar, con efectos que también alcanzan al entorno social.

“Es una responsabilidad compartida y cuando así se entiende que no solamente es responsabilidad de la mamá, sino es responsabilidad del papá y de la mamá como un solo ser, al niño le va bien, a la familia le va mejor y a la ciudad y al estado le va increíble”, expresó.