Pasará 10 años en la cárcel por violar a su hijo de 4 años; pagará $30 mil para reparar el daño

La sentencia se dictó en procedimiento abreviado, tras aceptar su responsabilidad penal

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, dictada al imputado Omar Gerardo L. Q., por el delito de violación agravada.

Ante el caudal probatorio que presentó el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, al admitir su responsabilidad penal, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2954/2025.

En la investigación ministerial se demostró que el 17 de julio de 2025, Omar Gerardo L. Q., violó a su hijo de cuatro años de edad, en el domicilio familiar.

Hechos por los que fue vinculado a proceso el 24 de julio de 2025, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y ayer jueves 9 de julio, recibió la sentencia de prisión, en resolución en la que también fue condenado a pagar la cantidad de 30 mil pesos como reparación del daño.

El trabajo de esta representación social, fue contundente en los datos de prueba expuestos, para logar dicha resolución en contra del agresor, con el fin de dar castigo ejemplar a quien agredió y faltó a la integridad física y moral de un menor de edad, a quien se le garantizó su derecho a la justicia.