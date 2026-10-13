Partidos están en su derecho de impugnar; IEE quiere ser juez y parte al imponer candidaturas: Coordinador del GPPRI

Luego de que el equipo jurídico del PRI confirmara que impugnará el proyecto del Instituto Estatal Electoral, con el que ordena a los partidos políticos postular mujeres a las alcaldías de cinco municipios, el coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, Arturo Medina, aseveró que los partidos están en su derecho y consideró que el IEE quiere ser juez y parte en el proceso electoral.

“El Instituto Estatal Electoral está actuando como si ellos tuvieran la atribución y legislaran la paridad de género. Los partidos la están cumpliendo en los bloques”, explicó Medina Aguirre respecto a las acciones afirmativas.

Asimismo, el líder de la bancada priista argumentó que “los partidos están en su derecho, en su postura de la impugnación, lo cual el Partido Revolucionario Institucional ya lo hizo. La información que se tiene es que los demás partidos están en la misma sintonía de las impugnaciones, porque es una violación que se está llevando a cabo por parte del Instituto Estatal Electoral”.

Además, Arturo Medina recordó que “ya hay algún antecedente en otros estados de la República que el Instituto Estatal Electoral quiso hacer esta jugada, por así decirlo, y con lo cual los Tribunales le dieron para atrás. Por eso tenemos nosotros la confianza de que Chihuahua no va a ser la excepción. El IEE quiere ser juez y parte y la verdad no se puede. La paridad de género se garantiza en los partidos y en los bloques que se tienen en el estado, lo que garantiza la participación de las mujeres”.