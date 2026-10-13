Partido del Al-Nassr en la Liga de Campeones de Asia se retrasa una hora por alerta de seguridad

El inicio del partido de Liga de Campeones Asiática entre el club saudita, Al Nassr, y el equipo uzbeko Neftchi Fargana fue retrasado, pues la Defensa Civil de Arabia Saudita emitió alerta por ataques aéreos. Foto Afp / archivo

El inicio del partido de Liga de Campeones Asiática entre el club saudita de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, y el equipo uzbeko Neftchi Fargana fue retrasado una hora, después de que la Defensa Civil de Arabia Saudita emitiera una alerta de seguridad por ataques aéreos. Al reanudarse, el duelo terminó 3-1 en favor del conjunto del astro portugués, quien anotó un tanto para llegar a 981 goles en su carrera.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita anunció que interceptó un misil balístico enviado por los hutíes sobre la capital Riad. Este grupo armado, que controla gran parte de Yemen, advirtió que respondería de forma “rápida y dolorosa” si Estados Unidos intervenía en el conflicto interno, luego de que el país saudita, aliado de Washington, solicitara su apoyo ante la intensificación de los ataques contra el reino.

La guerra civil de Yemen, que enfrenta a los hutíes apoyados por Irán contra el gobierno yemenita respaldado por la coalición militar liderada por el país saudita, se reactivó en julio en medio del conflicto que sacude a Medio Oriente y altera los mercados energéticos. Los ataques de rebeldes hutíes marcaron una escalada este fin de semana.

Por tal motivo, las gradas del estadio Al-Awal Park tenían muchas butacas vacías para este encuentro. Una vez que pasó la alerta, la megafonía del recinto indicó que la situación era segura, que el partido se disputaría, y se pidió a los espectadores que se quedaran en sus asientos.

Poco antes, los corresponsales de la Afp informaron haber escuchado detonaciones en Riad. Al mismo tiempo, habitantes de la capital recibieron en sus teléfonos una alerta que decía: “La región está expuesta a una amenaza aérea hostil. Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares o en un lugar seguro, lejos de ventanas y puertas, también sigan las indicaciones de la defensa civil”.

Después, la coalición anunció haber “interceptado y destruido un misil balístico lanzado por los hutíes en dirección a Riad”.

El incidente no perturbó a Cristiano Ronaldo, que antes del descanso anotó el gol 981 de su carrera para que el Al Nassr ganara de momento 2-1. Los otro tantos para el conjunto saudita llegaron de los botines de Ángelo Gabriel y un autogol de Anvarjon Gofurov.

Por otra parte, el Al Qadisiya del mexicano Julián Quiñones empató 1-1 con el Pajtakor Tashkent. Quiñones jugó todo el partido y le anularon un gol.