Rusia dice que exportaciones de diésel podrían superar volúmenes anunciados por Trump

Tra el acuerdo con Estados Unidos, Rusia afirmó las exportaciones diesel podrían superar los volúmenes anunciados por Trump. Foto Ap / Archivo

Moscú. Rusia podrá recuperar sus exportaciones de diésel hasta situarlas entre 3 millones y 3.5 millones de toneladas al mes a finales de año, los volúmenes habituales de exportación de este combustible en el país y por sobre las cantidades anunciadas por Donald Trump, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak.

En declaraciones al canal de televisión estatal Rossiya-24 el lunes, el funcionario también señaló que, gracias al acuerdo alcanzado con Trump, los suministros adicionales de diésel ruso equilibrarán parcialmente la oferta y la demanda mundiales.

Trump anunció el viernes que Rusia había acordado suministrar gasóleo a los mercados mundiales, y su Gobierno levantó temporalmente las sanciones estadunidenses sobre el combustible ruso, destinadas a privar a Moscú de ingresos para su guerra contra Ucrania.

“Veremos cómo evoluciona la situación, pero Rusia tiene capacidad para aumentar las exportaciones de diésel”, declaró Novak, el responsable de asuntos petroleros del presidente Vladimir Putin.

“Para finales de año, las exportaciones podrían alcanzar entre 3 y 3.5 millones de toneladas métricas al mes, volviendo a los niveles registrados antes de la crisis”, añadió.

Antes de que Ucrania lanzara una oleada de ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas en 2024-2025, las exportaciones rusas de diésel ascendían a más de 3 millones de toneladas métricas al mes.

A pesar de la prohibición de exportación autoimpuesta, Moscú ha seguido suministrando gasóleo a varios países, principalmente de Asia Central, en el marco de acuerdos gubernamentales. Las exportaciones rusas de gasóleo a Asia Central el mes pasado ascendieron a 427 mil toneladas, según fuentes del sector.

Rusia espera estabilización del mercado mundial

Rusia espera que su suministro de diésel contribuya a estabilizar el mercado mundial de combustibles y considera fundamental resolver cuanto antes la crisis en torno al golfo Pérsico, declaró el viceministro de Exteriores ruso Gueorgui Borisenko.

“Confiamos en que los suministros de diésel procedentes de Rusia ayuden a calmar el mercado de combustibles y a estabilizarlo. Creemos que esto beneficiará no solo a Estados Unidos, sino también al mundo entero”, dijo el alto diplomático a los periodistas.

No obstante, Borisenko subrayó que “la clave para la plena estabilización de este mercado reside en normalizar cuanto antes la situación en torno al golfo Pérsico y resolver el conflicto relacionado con Irán”.

El vicecanciller recordó que, antes del bloqueo del estrecho de Ormuz como consecuencia de la ofensiva de EU e Israel contra Irán, la mayor parte del diésel procedía de los países del golfo Pérsico.

“Esperamos que el conflicto en torno a Irán se resuelva lo antes posible”, concluyó Borisenko.

Merz rechaza acuerdo de Trump con Rusia

Alemania y Europa mantendrán las sanciones contra Moscú pese al acuerdo de Washington para reanudar las exportaciones de diésel, aseguró el lunes el canciller alemán, Friedrich Merz, desmarcándose así del presidente estadunidense, Donald Trump.

Merz señaló que el Gobierno alemán tomó nota del acuerdo entre Washington y Moscú, pero que no seguirá su ejemplo.

“Una decisión así está fuera de discusión para Alemania y Europa. Rusia solo negociará en serio bajo presión, y es por eso que nos mantenemos firmes en nuestras sanciones contra Rusia”, dijo ante la prensa en Berlín.

Merz argumentó que las sanciones deberían seguir endureciéndose en respuesta a los ataques de Moscú, especialmente contra la infraestructura energética civil de Ucrania. Afirmó que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podrá seguir contando con el apoyo de Alemania y Europa.