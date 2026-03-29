Partido amistoso entre México y Portugal termina en empate

‘Hormiga’ González tuvo en sus manos una reinauguración de ensueño para el Estadio Azteca, pero cerró los ojos en el momento más importante ante Portugal.

Una estrepitosa falla del atacante de las Chivas, en los minutos finales, evitó que la Selección Mexicana rompiera el empate 0-0 con el que tuvo que conformarse ante el conjunto lusitano.

En los minutos finales, La ‘Hormiga’ recibió un centro de ensueño de Julián Quiñones dentro del área, pero al rematar de cabeza cerró los ojos y el balón salió descompuesto para perderse la opción más clara del partido.

HORMIGA GONZÁLEZ PERDONÓ Y MÉXICO EMPATÓ CON PORTUGAL 😵‍💫 México fue dominado en la reinauguración del Estadio Azteca, pero tuvo la jugada más clara del partido amistoso, sin embargo, Armando González no estuvo acertado con el remate. Portugal tampoco estuvo fino frente al arco… pic.twitter.com/YFvpumI8je — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 29, 2026

¡PORTUGAL DOMINÓ A PLACER AL TRI!

Pese a está opción que se perdió Armando González, Portugal fue amo y señor del encuentro, dominándolo de principio a fin y también con opciones claras para anotar.

En los primeros minutos, la escuadra dirigida por Roberto Martínez se apoderó del balón e hizo sufrir a México. Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos y Samu Costa tuvieron sus chances para notar, pero entre el poste y la falta de puntería perdieron la oportunidad.

Elementos como Charly Rodríguez y Obed Vargas lucieron nerviosos y visiblemente por debajo de su nivel, provocando varias perdidas de balón que estuvieron a nada de salir caras.

El nivel que mostró el Tri en la primera parte provocó que los aficionados lanzaran algunos abucheos, esa protesta que tanto ha causado preocupación y molestia desde el DT Javier Aguirre, hasta a jugadores como Raúl Jiménez en meses anteriores.

¡LA HORMIGA PERDONÓ EL TRIUNFO!

Para la segunda parte, el ‘Vasco’ Aguirre dio entrada a Julián Quiñones, Erick Sánchez, Julián Quiñones y Armando González, movimientos que tardaron en hacer efecto.

Portugal también realizó cambios importantes y no bajó el nivel, siguió agobiando al local, pero tuvo un susto que casi le sale caro cuando, en los últimos minutos, dejó escapar a Quiñones, este sacó un centro con mucho veneno y apareció ‘Hormiga’ con un cabezazo que se fue desviado pese a estar a pocos centímetros de las redes.

Esa fue la opción más clara en todo el partido, la que cerró el telón en una agridulce reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Con información de FoxSports