Participan productores de Chihuahua en la feria de alimentos FOODEX Japón 2026

Con el apoyo del Gobierno del Estado, productores agroindustriales de Chihuahua participan en la feria de alimentos FOODEX Japón 2026, que reúne a más de 2 mil 900 expositores de 47 países y a 72 mil profesionales del sector.

Se trata de uno de los eventos más importantes del mundo en la industria alimentaria, en el que se promueven productos con valor agregado, se generan espacios de vinculación comercial y se abren oportunidades de exportación hacia el mercado Asia-Pacífico.

A través de las secretarías de Desarrollo Rural, y de Innovación y Desarrollo Económico, los productores chihuahuenses recibieron la oportunidad de participar en este foro internacional, para posicionar sus alimentos en nuevos mercados y fortalecer su desarrollo.

En esta edición participan las empresas: Honey Hive, Botanas Deli Eva, Kiowa Global, Ribé, Noyer Grill y Don Paulino Sotol, cuyos representantes presentan a compradores y distribuidores internacionales productos representativos de la agroindustria del estado.

Además sostienen reuniones de negocio, encuentros con compradores internacionales y actividades de promoción, con el objetivo de dar a conocer la calidad, inocuidad y competitividad de sus productos agroalimentarios.