Más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, respaldados por 120 unidades, permanecerán en Chihuahua capital para fortalecer las labores de vigilancia y prevención del delito, informó el titular de la corporación, Luis Aguirre.

El jefe de las fuerzas Estatales explicó que el despliegue de seguridad observado durante el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana no fue únicamente parte del dispositivo para resguardar el evento, sino que también contempla la permanencia de los agentes en la ciudad.

Cabe resaltar que en recientes días se han registrado enfrentamientos en el municipio de Aldama, derivados de una disputa entre grupos criminales que se disputan el control de la región. Ante este escenario, Aguirre descartó que en Chihuahua capital se esté presentando el conocido “efecto cucaracha”, es decir, el desplazamiento de integrantes de organizaciones delictivas hacia otros puntos tras los operativos de seguridad.

El secretario señaló que el objetivo es reforzar la presencia policial en distintos sectores de la capital y mantener una estrecha coordinación con las demás corporaciones para prevenir hechos violentos y evitar que situaciones de riesgo registradas en otras regiones representen una amenaza para la ciudad.