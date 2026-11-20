El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Gilberto Loya Chávez dio a conocer que está en espera de posibles denuncias de irregularidades en el caso ARAS, esto por un supuesto mal manejo del caso por la administración anterior.

En este sentido destacó que los afectados de ARAS señalaron que hubo irregularidades en la implementación de recuperación de bienes, debido a que se dio una baja considerable de bienes asegurados como reparación del daño.

“Va avanzando y lo que he decidido es que vamos hacer una concentración de todas las carpetas de ese caso, porque hay varias en zona centro, norte y occidente, es un tema importante ya hemos ido avanzando ya hay una instrucción precisa por parte del juzgado para hacer una liquidación de ellos y pagarle a las victimas sin embargo habrá una serie de actividades que las mismas victimas están diciendo que pasaron con los bienes”, comentó.

Señaló que tendrá que resolver esto en caso de que haya ex funcionarios señalados y asegura que se ha dado una reestructura en el interior de la FGE para dar un nueva era.

“He escuchado una serie de rumores, yo estoy esperando que caiga la denuncia, la denuncia nos da toda la libertad para poder investigar y llevar a la gente a las instancias correspondientes de haberse cometido el delito”, señaló.

Asegura que la Fiscalía investigará si se dan las denuncias, o se daría paso a la Fiscalía Anticorrupción conforme a lo que se indique el caso.