Participa SSPE en simposio internacional sobre inteligencia artificial aplicada a la seguridad

-El foro virtual fue organizado por la Policía Nacional de Colombia

La Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Sugey Aguilar, participó como ponente de manera virtual en el 1er Simposio Internacional “Inteligencia Artificial Aplicada al Servicio de la Policía”, en el que intervienen corporaciones de diversos países de América Latina.

La sesión virtual se desarrolló este 17 de marzo desde las instalaciones del C7-iA en la ciudad de Chihuahua, donde expuso el tema del fortalecimiento de las operaciones policiales mediante el uso de inteligencia artificial.

Durante su ponencia, Aguilar destacó la importancia de estas herramientas tecnológicas para el combate a la criminalidad, así como su impacto en el desarrollo estratégico de las corporaciones para mejorar su desempeño en materia de seguridad.

Asimismo, presentó los resultados y beneficios de la Plataforma Centinela como modelo de éxito tecnológico en la seguridad pública, la cual permite ampliar la cobertura de vigilancia y reforzar la operatividad policial en el estado.

En este sentido, detalló que la infraestructura de Centinela contempla 13 subcentros, 4,800 cámaras fijas, 3,065 cámaras PTZ, más de 1,790 lectores de placas y 36 video walls, además del desarrollo de la Torre Centinela como centro de mando estratégico, cuya operación total se prevé antes de concluir 2026.

Cabe señalar que este ciclo de conferencias fue impulsado por la Policía Nacional de Colombia, con la cual la SSPE mantiene una relación de coordinación estratégica en materia de seguridad y profesionalización policial.

Estas acciones consolidan el posicionamiento internacional de Chihuahua en innovación tecnológica aplicada a la seguridad, estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.