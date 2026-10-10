Participa Policía Municipal en dos cateos por investigación de robo a joyería

Personal de la Unidad de Investigación Policial (UIP) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) participó en dos cateos relacionados con la investigación por el robo con violencia a la joyería Diamonds, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Las diligencias se realizaron en domicilios ubicados en las colonias Jardines del Sol y 17 de Junio, con la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

En el inmueble de la calle Plaza de Borda, en Jardines del Sol, se aseguró un teléfono celular considerado de interés para la investigación. El dispositivo quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

La DSPM mantuvo la colaboración con las instancias investigadoras para dar seguimiento al caso.