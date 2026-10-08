Participa Nancy La China Frías en entrega de cancha rehabilitada en El Porvenir

La diputada Nancy La China Frías participó en la entrega de una cancha rehabilitada en la colonia El Porvenir, como parte del programa “Manos a tu Cancha”, impulsado por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

Durante el evento, La China se sumó a las niñas y los niños de los equipos deportivos que utilizan este espacio y a sus entrenadores para pintar juntos una parte de la cancha.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de los aros de básquetbol, reparación y pintura de gradas, así como el trazado de las líneas de la cancha. Además, se realizó una limpieza de todo el parque para mejorar las condiciones de este espacio de convivencia y actividad física.

La China Frías agradeció al Gobierno Municipal y al director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el ingeniero Juan Abdo, por hacer posible esta intervención en beneficio de las familias de El Porvenir.

La diputada destacó la importancia de seguir trabajando en equipo para recuperar y mantener los espacios deportivos del Distrito 12, donde niñas, niños y jóvenes entrenan, conviven y hacen comunidad.