Pareciera que el IEE actúa bajo presión del oficialismo y de manera populista: PRI por acciones afirmativas “temporales”

Debido a que el Instituto Estatal Electoral busca aprobar acciones afirmativas “temporales”, con las cuales pretende que los partidos políticos postulen mujeres en 23 municipios, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, dijo que pareciera que el IEE actúa bajo presión del oficialismo, al referirse al régimen de la 4T.

“El IEE está actuando de manera populista, parece que están actuando para enturbiar el proceso. Y yo no sé si ese sea un mandato o una inclinación hacia el oficialismo. Esa duda tendría yo”, expresó Domínguez.

El líder priista añadió que tiene dudas “si están influenciados en enturbiar el proceso por mandato del oficialismo, por presión del gobierno de la República, no lo sé. Esa es una duda que tengo y que habrá que ver si lo aprueban, si la duda se va ampliando o se materializa la sospecha de que la presión existió o el ser voluntariosos con el gobierno o con el oficialismo sea parte de una estrategia de permanencia de los consejeras y consejeros del Instituto”.

Asimismo, Domínguez agregó que “por eso nosotros estamos haciendo el planteamiento de cuál va a ser la actuación que haremos nosotros si esto sucede: impugnar, posibilidad de controversia constitucional, solicitar la remoción ante el INE, porque son designados por el INE, y juicio político en el Congreso del Estado”.