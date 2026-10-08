Continuará proyecto de atención psicológica a victimas de violencia familiar

-Implementará el Centro de Intervención en Crisis, Alma Calma, A.C.

-Contará con un financiamiento empresarial de 1.5 millones de pesos.



Por quinto año consecutivo el Centro de Intervención en Crisis, Alma Calma, A.C., bajo el cofinanciamiento de FICOSEC y FECHAC, se llevará a cabo el proyecto Centro de atención psicológica para una vida libre de violencia en la ciudad de Chihuahua.



Esta colaboración implicará la inversión de FICOSEC de 1 millón 546 mil 035.91 pesos y el cual inició en junio del presente año y concluirá en mayo de 2027 en la ciudad de Chihuahua.



Su objetivo será brindar atención psicológica individual y acompañamiento a quienes han sido victimas de violencia familiar, estableciendo una metodología que les permite desnaturalizar acciones que conllevan a este tipo de delito, además de complementar con sesiones que contribuirán a mejorar su autoestima y habilidades socioemocionales.



De igual manera, tras la intervención y a lo largo del proceso terapéutico, el área de trabajo

social realizará seguimientos, mentorías de empoderamiento, canalizaciones y visitas domiciliarias según las necesidades de los asistentes, adicional a su canalización con las instituciones gubernamentales de las que también puede recibir asistencia para fortalecer su desarrollo personal.



Se espera que concluyan con la atención y muestren resultados favorables 98 personas.



Gracias a la colaboración entre los sectores social y empresarial, el proyecto continuará en la ciudad de Chihuahua, ofreciendo sus servicios psicoterapéuticos en C. Artículo 123 #803-C Col. Centro.



Esta información se dio a conocer por la directora del Centro, Yamile Villegas, la coordinadora del proyecto, Natalia Aragón, así como del director de Fundación FICOSEC, A.C., Arturo Luján Olivas.