Ni Juárez ni el Estado son de Morena, obligados a respetar evento de Bonilla: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza está en todo su derecho de realizar un evento en Ciudad Juárez como el previsto para el sábado 10 de octubre para su toma de protesta como defensor estatal de la Patria, Familia y Libertad por el PAN.

Ello en relación a las declaraciones de Andrea Chávez quien calificó como una provocación el hecho de que Marco Bonilla pretenda rendir protesta en la ciudad fronteriza, asegurando que las y los juarenses no quieren al alcalde capitalino en su municipio.

De la Peña consideró que la apreciación de Andrea Chávez se reduce a una opinión particular y que ya en otras ocasiones le han hecho saber a la senadora con licencia que ella no representa a los y las juarenses.

“El estado de Chihuahua no es de ellos, Juárez no es de ellos y creo que Marco Bonilla puede hacer su evento en donde así lo considere y ellos están obligados a respetarlo”.

Recordó que cuando Morena ha convocado a marchas y manifestaciones ha habido un respeto por sus eventos, pese a las pintas o acciones que se realicen en las mismas.