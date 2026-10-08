IEE obligado a tomar decisiones para la población general, polémica la reserva de 23 alcaldías para mujeres: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que el Instituto Estatal Electoral (IEE) tiene la obligación de tomar decisiones que favorezcan a la población en general, sin particularizarlas con un posible interés político.

Ello en relación a la intención del IEE para incorporar en el anteproyecto 2027 la reserva de 23 alcaldías para candidaturas de mujeres, propuesta que se ha considerado como fuera del marco legal pues se trataría de una competencia exclusiva de los partidos políticos.

De la Peña Grajeda consideró necesario esperar a que el IEE clarifique su intención, sin embargo, mencionó que de entrada es un tema que ha generado discusión y polémica de tiempo atrás: “habrá que ver hasta dónde alcanza esto y a partir de ese resultado podremos emitir una opinión.

Reiteró que en todo momento existe un respeto por la autoridad electoral, pero recordando que también dichos organismos están sujetos a un marco jurídico.