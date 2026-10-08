Ni que Juárez esté facturado a Morena, aunque sí lo tienen muy jodido: PRI por dichos de que evento de Bonilla es “provocación”

Después de que ayer la coordinadora municipal de la 4T en Juárez, Andrea Chávez, calificara de “provocación” el hecho de que Marco Bonilla tomara protesta como defensor del PAN en esa ciudad, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, criticó la actitud de la morenista, al señalar que ni que Juárez estuviera “facturado” a Morena, aunque sí recalcó que los morenistas “lo tienen muy jodido”.

“Ni que fueran dueños de Juárez y que Juárez esté facturado a Morena. Puede un aspirante al Gobierno del Estado de Chihuahua, como es el caso de Bonilla, puede hacer un evento en Juárez, en Parral, en Chihuahua, donde sea, un evento de carácter estatal. Que no dicen los de Morena que Juárez es el municipio más importante del estado. ¿por qué no hacer un evento en Juárez? Digo, No es la capital del estado, no es el municipio más grande del estado, pero es el hermano mayor de los municipios en el estado”, expresó Domínguez.

El dirigente del Revolucionario Institucional recordó que “en el PRI hicimos un acuerdo en el Congreso del Estado, en tiempos del último gobierno del PRI, para declarar a Juárez Heroica Ciudad Juárez, y vino el expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer un evento de esa naturaleza? Me parece a mí que equivocan la brújula. La soberbia es muy, muy fuerte de parte de Morena. No son dueños del estado, no tienen facturado Ciudad Juárez, lo que sí tienen es muy jodido a Ciudad Juárez, lo que sí tienen es deteriorado a Ciudad Juárez, y creo que eso sí lo ve la ciudadanía en el estado de Chihuahua”.

“Entonces, quienes vayan a ese evento de PAN, van a hacer también un reconocimiento de lo que ha sido Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ha sido una ciudad que ha arropado a muchos mexicanos, una frontera donde ha habido hechos históricos en el país, y es una frontera que merece todo el respaldo y todo el apoyo porque ha sido una frontera que en los últimos meses y años ha sido descuidada. Está deteriorada y tiene índices de inseguridad lamentables, que han ido en crecimiento en todo el territorio estatal y que se deben atender por parte de quienes sean aspirantes a la gubernatura”, finalizó Alex Domínguez.