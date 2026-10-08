Reeligen a Jorge Treviño al frente de COPARMEX Chihuahua; desplegará estrategia integral rumbo a la elección el 2027

Su tercer año de gestión tendrá entre sus prioridades la promoción del voto informado, observación electoral, foros y espacios de diálogo con actores relevantes de la vida pública de Chihuahua.

Durante la XCIII Asamblea Ordinaria de Socios fue electo también el Consejo Directivo que acompañará la gestión 2026–2027.

(Chihuahua, Chih., a 08 octubre de 2026). – En el marco de la XCIII Asamblea Ordinaria de Socios Electiva y Toma de Compromiso del Centro Empresarial COPARMEX Chihuahua, Jorge Adolfo Treviño Portilla fue reelecto por unanimidad como presidente para el periodo 2026–2027. Asimismo, fue electo el Consejo Directivo que lo acompañará durante su tercer año al frente del organismo.

Al presentar las prioridades de su nueva gestión, Treviño Portilla anunció que uno de los principales frentes de COPARMEX Chihuahua será el Proceso Electoral 2027, para el cual se implementará una estrategia integral, institucional y apartidista denominada “Participo, Voto y Exijo”, orientada a fortalecer la participación ciudadana, promover decisiones informadas, contribuir a la confianza en los comicios del próximo año mediante la vigilancia de la elección y exigir la rendición de cuentas.

“COPARMEX no le dirá a nadie por quién votar. Nuestra responsabilidad será contribuir a que Chihuahua tenga ciudadanos informados, participativos y exigentes, que ejerzan su voto de manera libre y razonada y que entiendan que la participación ciudadana no termina en las urnas; también implica involucrarnos, dar seguimiento y exigir resultados”, expresó ante la Asamblea de Socios.

La estrategia se desarrollará en cuatro grandes frentes: promoción del voto informado y la participación ciudadana; impulso a la participación de observadores electorales; realización de debates y ejercicios de diálogo ciudadano; y generación de espacios de conversación con actores relevantes de la vida pública de Chihuahua, a través del podcast “Diálogos por la Democracia”, manteniendo en todo momento los principios de pluralidad, equidad, respeto e independencia partidista.

Treviño destacó que estos ejercicios buscarán que los ciudadanos puedan escuchar y comparar propuestas en torno a los principales retos de Chihuahua, contar con mayores elementos para formar su propio criterio y decidir libremente el sentido de su voto.

Asimismo, señaló que se buscará fortalecer el vínculo entre la ciudadanía, el sector empresarial y quienes participan en la toma de decisiones públicas, propiciando el intercambio de ideas y la construcción de acuerdos orientados al bien común.

Paralelamente a la agenda cívica y electoral, y de forma permanente, COPARMEX Chihuahua continuará impulsando iniciativas enfocadas en el desarrollo empresarial, fortalecimiento de proveedores regionales, innovación, emprendimiento y herramientas para las MiPyMEs, como parte de su propósito permanente de generar más y mejores empresas, más y mejores empleos y contribuir a un mejor México.

“Iniciamos este tercer año con la responsabilidad de consolidar lo construido y con el compromiso de participar activamente en un momento trascendente para Chihuahua. Lo haremos con independencia, apertura, propuestas y participación ciudadana, poniendo siempre por delante el bien común”, concluyó Treviño.

CONSEJO DIRECTIVO 2026–2027

Jorge Adolfo Treviño Portilla – Presidente Alfonso Lechuga de la Peña Alfredo Issa Holguín Ana Paula Méndez Salcero Andrés Elías González Arturo Chretin Sáenz Arturo González Ramírez César Amón Zabre Aragón Diana Guerrero Lozoya Elisa Sandoval Baca Eloy Vallina Miramontes Enrique Marcos Abularach Erika del Carmen Seyffert Ibarra Fernando Arreola Martínez Francisco Armendáriz Delgado Gabriel Alejandro Trevizo Licón Gabriela García Manjarrez Javier Barrena Chávez Jorge Almanza Ríos Joaquín Mesta Falomir José Antonio Ferreiro Maíz Juan Carlos Moreno Jasso Juan Ignacio Medina Karo Juan José Camacho Gómez Luis Carlos Ramírez Chávez Luis Ferreiro Maíz Manuel Víctor Cruz Fierro María del Consuelo Márquez Gándara Miguel Guerrero Elías Oscar Luis Alvídrez Morales Paula Alejandra Cruz Ricardo Kalisch Seyffert Rosa María Lobo Guerrero Sergio Veruette Amaya Víctor Manuel Gómez Céspedes

INVITADOS AL CONSEJO