Mantiene el PAN preferencia en voto por la alcaldía de Chihuahua, De la Peña al frente: Massive Caller

La encuesta de Massive Caller sobre la intención del voto por la alcaldía de Chihuahua señala que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene la ventaja con un 48.7 por ciento mientras que Morena tiene un 28.5 por ciento, el PRI 7.7 por ciento, Movimiento Ciudadano un 2.2 por ciento, el PT un 1.9 por ciento y el Partido Verde un 1.3 por ciento; el 9.7 por ciento aún no se define.

Respecto a la contiende de cada partido, en el PAN el aspirante con mayor aceptación es Santiago De la Peña Grajeda con un 29.1 por ciento, seguido de César Jáuregui con 19.7 por ciento, María Angélica Granados con un 19.3 por ciento, Rafael Loera con 11.5 por ciento y Alfredo Chávez con 5.3 por ciento.

Por Morena, Brenda Ríos es la aspirante más fuerte con 35.7 por ciento, seguida de Marco Quezada con 14.3 por ciento, Hever Quezada con 10.4 por ciento, Miguel Riggs con 7.1 por ciento, Héctor Ochoa con 6.4 por ciento y Miguel LaTorre con 5.7 por ciento.

En el PRI, Alejandro Domínguez es el principal con 40.1 por ciento, seguido de Rosy Carmona con 27.6 por ciento, Fermín Ordóñez con 6.6 por ciento y Omar Bazán con 5.3 por ciento.