Participa Gilberto Loya en Informe Anual 2025 de FICOSEC; reiteran trabajo conjunto por la seguridad

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, asistió al Informe Anual de Actividades 2025 de FICOSEC, donde se informó sobre la inversión destinada a 130 proyectos implementados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones en todo Chihuahua.

Durante el evento, realizado el 25 de febrero en el Centro de Convenciones de Chihuahua, se destacó la colaboración entre el sector empresarial y las corporaciones de seguridad para fortalecer la prevención y la tranquilidad en la entidad.

En su mensaje, Loya Chávez reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con FICOSEC, el sector empresarial y la sociedad civil, al señalar que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Al encuentro acudieron representantes de los tres órdenes de gobierno, así como organismos empresariales y sociales. Por parte de la SSPE, asistieron también los subsecretarios de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, y de Movilidad, César Komaba.

La participación de la SSPE en estos espacios de coordinación forma parte de la estrategia encabezada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.