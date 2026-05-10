Asesinan a sujeto con arma de fuego en Motel Delicias

Un masculino de entre 30 y 35 años de edad fue asesinado al interior del Motel Delicias, ubicado sobre las calles Juan Pablo II y 57, en la colonia 01 de mayo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, siendo localizados casquillos percutidos en el lugar y confirmándose el fallecimiento de la víctima por parte de policías municipales.

El lugar fue acordonado para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.