Participa Chihuahua en el Simulacro Nacional 2026

Personal del Gobierno del Estado de Chihuahua participó en el Primer Simulacro Nacional 2026, que tuvo como finalidad evaluar la capacidad de reacción de los cuerpos de emergencia y fortalecer la cultura de la protección civil entre la población.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Luis Corral Torresdey, informó, que, para esta edición, la hipótesis consistió en un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Bavispe, Sonora.

Esta situación recreó el evento histórico ocurrido en 1887, situación que afectó a las regiones cercanas al epicentro y que sirve como referente para medir el impacto que un movimiento telúrico de esta magnitud, podría tener en la actualidad.

El funcionario dijo que se registró una respuesta masiva con la evacuación de 43 edificios públicos estatales, federales y privados, y resaltó que las brigadas internas guiaron el desalojo de manera ordenada hacia los puntos de reunión establecidos, para cumplir con los protocolos de forma eficiente.

En este ejercicio preventivo participaron activamente 6 mil 500 personas, con un tiempo estimado de 2.06 minutos de evacuación de inmuebles, añadió Corral Torresdey e involucró a empleados gubernamentales y ciudadanos, que arrojó como resultado la optimización de los tiempos de respuesta respecto a años anteriores.

El evento responde a la convocatoria emitida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, prácticas fundamentales para identificar áreas de oportunidad en la infraestructura de seguridad y garantizar que la población sepa cómo actuar ante una emergencia real.

El segundo simulacro nacional se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre.