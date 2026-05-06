Que no vengan con discursos patrioteros y ridículos; traicionar a la patria es entregar el país al narco: Alfredo Chávez a morenistas

Durante el debate por los exhortos presentados por diputados de Morena respecto al operativo en El Pinal y la licencia de la gobernadora Maru Campos, así como el presentado por los panistas que exige dar trámite a la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, pidió a los morenistas que no sean ridículos y patrioteros, cuando en realidad la soberanía de México fue entregada al narco.

“Es una falacia lo que está hablando la 4T. Es una cortina de humo. Y que venga, y qué bueno que hoy se haga público porque la gente ya no aguanta excusas ni discursos. Este discurso patriotero, este discurso ridículo de la soberanía, hablar de la batalla de Puebla y compararla con lo que estamos pasando. La verdadera soberanía, compañeros, es no perder territorio”, expresó Chávez Madrid.

El líder legislativo argumentó que “ustedes y yo, los ciudadanos, no podemos transitar en las carreteras porque los malandros las tienen tomadas. Eso es no defender la soberanía. Defender la soberanía es decirle a los productores del campo que sí pueden sacar sus cosechas sin que los narcotraficantes los extorsionen. Hablan de soberanía cuando ni siquiera pueden cuidar la frontera, y ha hecho el crimen organizado un negocio con los migrantes. Hablar de soberanía, por favor. Yo creo que hay una hipocresía enorme, Morena, y lo que nosotros vamos a hacer como PAN es denunciarla. En este gobierno, la gobernadora tiene el total apoyo del sistema PAN, de los diputados, de la sociedad civil, porque algo les vamos a decir, este gobierno no se va a doblegar contra el narcotráfico, si ellos pactan con el crimen organizado, que lo hagan. Pero este Gobierno del Estado, mientras seamos gobierno y el PAN, mientras sea partido, no va a doblegarse entre el crimen organizado, porque estamos hablando no nada más de una retórica política, estamos hablando de una viabilidad de la vida de todos nosotros, de que a los hijos y a los niños no les llegue la droga, que los narcotraficantes no corrompan las estructuras del aparato de justicia”.

“Estamos hablando de un tema muy delicado y Morena quiere arreglar todo con discursos. A mí me da risa. Yo le pido a Morena que tenga inteligencia, altura de miras y sobre todo, ellos son los traidores a la patria. Son traidores a la patria cuando no entregan a Rocha Moya, porque ese es el clamor del pueblo sinaloense. Y son traidores a la patria desde el momento que dejan a los narcotraficantes operar ilegalmente, impunemente en este país. Y otra cosa, son traidores a la patria los de Morena porque postulan candidatos narcotraficantes. Eso es la traición a la patria, que no vengan con discursos patrioteros y ridículos, y que no quieran maquillar la realidad que vive este país y que vivimos los mexicanos y mexicanas”, enfatizó Alfredo Chávez.