Incongruentes, doble cara e hipócritas, dice Medina de diputados de Morena que pidieron sacar a ciudadanos de la Sesión

Luego de que diputados de Morena pidieron sacar de la Sesión Ordinaria a ciudadanos que acudieron y les llamaron “Morenarcos” cuando se discutía dar trámite a la extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, los calificó de “incongruentes, doble cara e hipócritas”.

A través de sus redes sociales, el líder priista compartió el video donde se observa a legisladores morenistas pedir que saquen a los personas que se manifestaban en su contra:

“Así de torcidos e incongruentes son los diputados de Morena: llenan el Congreso de personas que griten para defenderlos y todas las demás fuerzas políticas respetamos a los ciudadanos.

Pero cuando chihuahuenses que, por ideas o militancia política, acuden a manifestarse en su contra, hacen esto, los corren de esta que es la Casa del Pueblo.

Así de incongruentes, así de doble cara, así de hipócritas”, afirmó Medina Aguirre.