Vinculado a proceso por robo agravado a casa habitación

• Enfrentará proceso penal en prisión preventiva; sustrajo objetos con valor de más de 27 mil pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Iván Alexis P. P., por el delito de robo agravado, cometido a casa habitación.

Con datos de prueba fehacientes, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1070/2026, la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 27 de marzo del año en curso ingresó a un domicilio de la calle Pablo Picasso, en la colonia Infonavit Insurgentes, y sustrajo una maleta con artículos de barbería, máquinas para cortar cabello, joyería y una laptop, todo con valor de 27 mil 170 pesos.

Por medio de las indagatorias efectuadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada, en coordinación con la Unidad de Atención a Robo de Casa Habitación (UARC), de la Policía Municipal, se individualizó la posible participación del imputado, quien fue detenido el 30 de abril con una orden de aprehensión.

Ahora enfrentará su situación jurídica bajo la media cautelar de prisión preventiva, toda vez que cuenta con otra causa penal abierta en su contra, por el mismo delito.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).